Comme chaque début de mois, des nouveautés et modifications interviennent. Ainsi, ce 1er mars, diverses mesures entrent en vigueur.

Les pensions et les allocations augmenteront de 2 % en mars. C’est le résultat du dépassement de l’indice pivot en février. Un mois après le dépassement de l’indice pivot, les allocations et les pensions sont indexées de 2 %, puis les salaires du secteur public deux mois plus tard. En janvier, les allocations et les pensions ont également été augmentées de 2 %, après un dépassement de l’indice pivot en décembre. Et un autre dépassement est attendu en octobre. En d’autres termes, en un an, les allocations, les pensions et les salaires du secteur public auront été augmentés trois fois de 2 %.

Pour la première fois depuis vingt ans, le salaire des militaires augmentera. La revalorisation sera mise en œuvre en plusieurs phases entre ce 1er mars et janvier 2024. Annoncée fin février par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, la mesure combine une augmentation du salaire et/ou l’attribution d’une nouvelle allocation de carrière. Elle s’appliquera de manière différente en fonction de la catégorie de personnel, du grade et de l’ancienneté. L’augmentation des salaires s’inscrit dans le cadre du plan "People Our Priority" (POP) initié par la ministre et qui vise à revaloriser la profession militaire que ce soit en lien avec l’environnement de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les possibilités de carrière ou encore la rémunération. À partir de novembre prochain, les militaires recevront également des chèques-repas.

Dès ce 1er mars, le CST reste obligatoire pour entrer en boîte de nuit, participer à des grands événements, manger au resto, etc. Avoir reçu deux doses (ou une seule du vaccin Johnson&Johnson) suffit pour être autorisé à entrer. La durée de validité du certificat de rétablissement reste bien de 180 jours (six mois) depuis la date de l’infection prouvée par un test PCR (cela ne fonctionne pas avec les autres tests comme les autotests).

Enfin, l’Agence européenne des médicaments, qui a acquis une large notoriété depuis le début de la crise du Covid, sera dotée dès ce 1er mars de nouvelles compétences afin de mieux prévenir les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux vitaux. Au sein de l’agence, deux "groupes de pilotage sur les pénuries" seront mis sur pied, l’un pour les médicaments, l’autre pour les équipements médicaux.