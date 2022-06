Les semaines passent et l’inquiétude grandit face à la pénurie de soignants qui touche actuellement les hôpitaux belges. Avec l’arrivée de l’été, les craintes sont encore plus grandes. Si la saison estivale est traditionnellement plus lourde pour les établissements de soin, cette année est un peu plus particulière.

" Cet été, on commence à avoir le Covid derrière nous mais on sent aujourd’hui l’impact des différentes vagues sur le personnel, avance Marcel Van der Auwera, chef du département Aide médicale urgente au SPF Santé publique. Il y a ceux qui ont décidé de partir ces derniers mois, ceux qui sont en arrêt maladie de longue durée et, à côté de ça, les soignants doivent logiquement eux aussi partir en vacances. Cela donne des situations compliquées sur le terrain, on s’attend donc à ce qu’il y ait cet été encore plus de lits fermés et d’unités misent à l’arrêt."