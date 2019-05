Le PS donné premier au sud du pays avec un Ecolo et un PTB en forme, le Vlaams Belang grand gagnant au nord, derrière une NVA fragilisée : ce dimanche risque bien de rebattre les cartes...

Il faudra rester prudent, les résultats étant encore très loin d'être complets. Mais on s'oriente bien vers une Belgique francophone qui regarde sur sa gauche, en maintenant le PS premier parti tant en Wallonie qu'à Bruxelles et au Fédéral. Bien qu' Ecolo, qui améliore de manière sensible son score de 2014, pourrait remettre de la nuance dans cette première conclusion, tirée à partir de résultats francophones encore extrêmement partiels et d'un sondage sortie des urnes.

Mais il est déjà acquis, en revanche, avec un bon tiers des bureaux dépouillés au nord, que la Flandre, elle, regarde à la droite de sa droite, ôtant quelques plumes à la NVA, mais consacrant de manière très nette encore le Vlaams Belang, qui réalise une énorme percée.

Certains parlent, déjà, de "dimanche noir" et de "vague brune", après la vague jaune qui avait déferlé au dernier scrutin fédéral en date, et la vague verte des communales 2018. On attendra des résultats plus fermement consolidés, mais la lame de fond semble bien là, puissante.

En Flandre, l'autre gagnant est également un parti situé à l'extrémité de l'échiquier : "Nous sommes le deuxième gagnant de ces élections", a signalé Peter Mertens, président du PVDA. Le parti d'extrême gauche atteint le seuil électoral à divers endroits et est autorisé à envoyer des représentants à la Chambre et au Parlement flamand. Groen améliore légèrement son score, de 8,7% à 10,7%. Le sp.a perd lui du terrain, avec 9,8% (contre 14%). LA NVA reste, toutefois, avec 27,8% des voix, le plus gros parti du Parlement flamand. Le Belang suit, avec un peu plus de 18% des suffrages.

A 22 heures 30, à Bruxelles, on comptait 75% des bureaux dépouillés pour l'élection régionale et 80% pour le scrutin fédéral. La bagarre se joue entre le PS et Ecolo, dans un mouchoir de poche tant pour le parlement bruxellois qu'au fédéral. Pour ce qui est de la région, le MR est troisième (17,97%), devant DéFI (15,29%), le PTB (12,27%) et le cdH (7,15%). Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 21,11% des voix, devant la N-VA (17,94%), l'Open Vld (16,28%) et one.brussels-sp.a (13,80%). Suivaient le Vlaams Belang (8,03%), le CD&V (7,41%) et Agora (6,27%). A la Chambre, Ecolo un score de 21,76% au scrutin fédéral. Le parti est suivi par le PS (19,36%) et le MR (17,75%). Ecolo reste donc premier pour le moment dans la circonscription Bruxelles-Capitale. Les votes cumulés en faveur des Listes Destexhe et du PP, pour l'heure, n'atteignent pas le seuil électoral de 5%.

En Wallonie aussi, après l'épisode du bug informatique, on s'approche du cap des deux tiers des bureaux de vote dépouillés (871 sur 1.360). Le PS perd du terrain par rapport au scrutin régional de 2014 mais reste premier parti en Wallonie, devant le MR, lui aussi en recul, et Ecolo, qui ressort comme l'un des gagnants du scrutin régional, avec le PTB qui se dispute la quatrième place avec le cdH. Le PS est crédité de 25,16% des voix, en baisse de 5,74 points de pourcentage (pp). Le MR, allié au cdH dans le gouvernement wallon sortant, accuse lui aussi un repli, avec 22,35% des suffrages (-4,34 pp). Ecolo se redresse par rapport à 2014, scrutin lors duquel les Verts avaient souffert, et est pointé à 15,03% (+6,41 pp). Le cdH se retrouve cinquième parti au sud du pays, avec 12,40% des voix (-2,77 pp), dans un mouchoir de poche avec le PTB, qui pointe à 12,48% (+6,72 pp).

Enfin, les Belges francophones résidant à l’étranger ont voté vert ou bleu : Ecolo rafle la mise avec 35,7 % des voix, contre 30,3 % pour le MR et seulement 15,5 % pour le PS.