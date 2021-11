Les conducteurs les plus expérimentés sur la route doivent-ils être toutefois considérés comme des dangers publics ? La question, volontairement provocatrice, a de quoi être posée au vu des résultats édifiants d’un test que La DH vient de réaliser. Avec l’aide de l’Institut Vias, spécialiste en matière de sécurité routière, nous avons fait repasser l’examen théorique à une petite trentaine d’automobilistes plus ou moins chevronnés : certains avaient leur permis pratique depuis 4-5 ans tandis que d’autres l’avaient en poche depuis plus de quarante ans.

Objectif : déterminer si les conducteurs qui ont le permis depuis un certain nombre d’années sont encore au niveau en matière de connaissance des règles primaires du Code de la route en Belgique. Et les résultats du test sont aussi effrayants qu’interpellants : sur les 30 candidats qui ont accepté de jouer le jeu, tous seraient recalés s’ils devaient repasser leur permis théorique demain. Pour rappel, un candidat officiel à l’examen théorique pour le permis de conduire doit obtenir au minimum 41 points sur 50. Ce qui correspond à un maximum de 9 fautes simples ou de 4 fautes simples et d’une grave. Dix fautes simples ou deux fautes graves, et c’est l’échec assuré.

Lors de notre test, tous les candidats ont fait au minimum 10 fautes. Et un seul n’a fait aucune erreur grave mais il échouerait à l’examen avec ses 12 fautes simples. Finalement, nos candidats ont commis en moyenne 17,5 fautes ordinaires et deux fautes graves.