Une perquisition serait en cours chez François Fornieri, l'entrepreneur liégeois et CEO de Mithra, relaie l'Echo.

François Fornieri apparaît dans plusieurs dossiers et affaires judiciaires en cours.

L'une des affaires concerne également son rôle d'ancien président du comité de nomination et de rémunération de Nethys (filiale d'Enodia, ex-Publifin) qui avait donc validé le montage des indemnités de sortie du trio présent à la direction, à savoir Stéphane Moreau (qui était l'administrateur délégué jusqu'en 2019), Pol Heyse et Bénédicte Bayer, rappelle l'Echo, précisant que la perquisition se fait dans le cadre de quatre dossiers judiciaires instruits par le juge Frédéric Frenay, l'Office central de répression de la corruption et la police judiciaire fédérale.

François Fornieri a pour sa part toujours nié les suspicions de délits d'initié qui pèsent également sur lui et avaient donné lieu à une instruction judiciaire début 2020. On lui reproche d'avoir potentiellement transféré de l'argent à l'un de ses proches dans le but d'acheter des actions Mithra en toute discrétion. Fornieri se dit pour sa part victime d'une certaine forme de lynchage médiatique.

"J’ai consulté mes avocats car je songe à porter plainte contre X. On salit ma réputation et cela nuit à la société Mithra. Cela se déchaîne contre moi sur les réseaux sociaux. Mais je ne compte pas me laisser faire et, s’il le faut, je demanderai des réparations", avait-il d'ailleurs déclaré.

Plus récemment, en dehors de ces affaires, François Fornieri avait annoncé vouloir rentrer dans le capital du Standard et de l'AG de l'Immobilière du Standard de Liège, ce qui ne s'est finalement pas fait pour des raisons non divulguées officiellement.

Contacté, le CEO de Mithra n'a pas encore répondu à notre demande de réaction. En bourse, la réaction des investisseurs est déjà visible car l'action Mithra perdait plus de 11% (aux alentours de 18,20 euros) peu de temps après l'annonce de la perquisition.

