Les coussins péteurs, ballons d’eau qui explosent et rires sonores, les chaussures trop grandes et les nez rouges font aussi partie de son attirail, mais Peter Leeman ne se limite pas à faire rire le public depuis une scène de théâtre. Parfois, il troque cet accoutrement burlesque contre un costume noir moulant et une fine couche de maquillage.

Quand la plupart de ses collègues se contentent de faire rire les enfants grâce à leurs tours de magie, Peter Leeman se rend aussi à des enterrements.

(...)