Des mineurs employés dans le secteur des colis, des livreurs épuisés sans protection sociale, du gaspillage écologique… c’est la face cachée de l’e-commerce.

Petra de Sutter, ministre de La Poste et des Télécommunications, estime qu’il faut agir rapidement en régulant le secteur. "Dans le secteur des livraisons de colis, on découvre des problèmes sociaux. Des enfants qui travaillent. Des livreurs sans permis de conduire. Ce n’est pas seulement chez Post NL, mais aussi DPD, GLS qui travaillent avec des sous-traitants. Et parfois, ce sont de faux indépendants, comme on a pu le voir dans le reportage de VTM/HLN. Ils ont d’ailleurs filmé un garçon de 13 ans qui livrait des colis pour PostNL. C’est inacceptable."

Pour lutter contre ces abus, la ministre Groen travaille sur un avant-projet de loi qui doit passer au gouvernement dans les semaines qui viennent. Un dossier qui fera assurément des étincelles étant donné que, comme lors des négociations sur la réforme du marché du travail, deux visions socio-économiques s’opposent.

"Les libéraux pensent que l’on va tuer l’e-commerce en le régulant. Mais si la seule façon d’avoir un e-commerce viable est d’accepter tous les abus, je n’en veux pas. La question est de savoir comment on traite ces nouvelles économies, sans les tuer. Paul Magnette a dit qu’il voulait une Belgique sans e-commerce. Je ne suis pas d’accord avec ça, mais il a ensuite nuancé son propos en disant qu’il voulait ouvrir le débat. Et je suis d’accord sur ce point : il faut un débat sur les conditions sociales et environnementales de l’e-commerce. Et il faut aussi réguler selon moi."