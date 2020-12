Le Comité de concertation de ce vendredi a sans surprise débouché sur un statu quo. Il n’y aura pas d’assouplissements ni de durcissements majeurs, en dehors d’un renforcement annoncé des contrôles aux frontières et du respect du télétravail. En résumé : les membres du Comité de concertation montrent le gros doigt et espèrent pouvoir compter sur le respect des règles par la population, pour éviter devoir dans quelques jours prendre des décisions plus drastiques de lockdown strict.