Premier Belge positif au Covid-19, Philip Soubry, mis en quarantaine au CHU Saint-Pierre début février, est aujourd'hui aussi vulnérable face au Covid qu'une personne qui n'a jamais été porteuse du virus. Probablement parce qu'il n'a développé qu'une forme asymptomatique du coronavirus. "Pourtant, mon médecin m'avait dit que j'étais tranquille..."

C'était le premier, d'une bien longue série. Le premier Belge officiellement identifié comme porteur du Covid-19. Philip Soubry, 54 ans, originaire de la région de Courtrai (Wevelgem), fut placé en quarantaine à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles dès début février, après qu'il ait été le premier résident Belge positif au test du nouveau coronavirus, virus qu'il a ramené de Chine. En effet, Philip Soubry, employé par la branche chinoise du LVD Group, un industriel qui dispose d'une filiale belge à Gullegem, avait été infecté lors d'un voyage au sein de la filiale chinoise de son employeur, située non loin de Wuhan.

Après une quarantaine de onze jours à l'hôpital, Philip, qui ne rêvait "que d'une pita et d'une bonne bière", avait pu quitter le CHU Saint-Pierre le 17 février. Le confinement belge était encore loin, puisqu'il aura fallu attendre un mois de plus pour entrer en lockdown. Avant le confinement, Philip avait repris une activité professionnelle partielle, il avait même voyagé dans le cadre de son travail (y compris en Italie). Précision majeure : Philip a toujours été asymptomatique. Ni fièvre, ni toux, ni douleurs musculaires ou souci respiratoire.

Puisque son employeur a de profonds ancrages chinois, proche de Wuhan, l'entreprise, prudente, fait régulièrement tester son personnel au Covid-19. Et les résultats obtenus récemment par Philip, et rapportés par nos confrères du Laatste Nieuws, ne manquent pas d'intérêt.

Aussi vulnérable qu'une personne jamais porteuse du virus

Primo : Philip n'est pas réinfecté, il est toujours négatif au Covid-19. Secundo et surtout : les tests sérologiques effectués sur sa personne montrent également que son organisme n'a développé, bien qu'infecté au préalable, aucun anticorps pour lutter contre le virus. Il n'est donc pas immunisé contre le virus en cas de nouvelle réinfection. "Mon médecin, à Bruxelles, m'avait pourtant dit : Maintenant vous êtes immunisé, vous n’attraperez plus jamais le virus ", se souvient le Courtraisien, dans les colonnes de HLN. "Heureusement, j'ai toujours porté un masque depuis..."

Le docteur Katrien Lagrou, chef du laboratoire en microbiologie de l’UZ Leuven, contextualise. “Même si des anticorps sont découverts chez un sujet qui a été contaminé précédemment, cela ne veut pas dire que cette personne est dans les faits immunisée contre le virus”. Concernant le cas de Philip : “Cela découle sûrement du fait qu’il n’a pas été malade à cause du virus et qu’il n’a développé qu'une forme asymptomatique du Covid”. Par ailleurs, “il est fort possible que les patients qui n'ont pas ou très peu été malades après leur infection au Covid-19 ne développeront jamais d’anticorps et peuvent être, une nouvelle fois, porteurs du virus".

En revanche, “de précédentes études sur les anticorps de patients qui ont été sévèrement atteints ont démontré qu’eux avaient bel et bien développé des anticorps." La spécialiste incite encore à la prudence : "les résultats sont encore limités: il y a trop peu de gens testés pour en être sûr”.

Pour rappel, l'immunité, en Belgique, face au Covid-9, est estimée à 6%. Il faut atteindre un ratio - encore très lointain - de 50% au moins pour pouvoir parler d'immunité de groupe face à la maladie.