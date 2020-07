Sur Twitter, Philippe Close s'est montré interpellé par l'actuelle complexité administrative pour réaliser un test au Covid-19. " Ne serait-il pas temps de faciliter le testing en Belgique ? Sans RDV, sans ordonnance ? Mettre en place plusieurs points de dépistage rapidement. Ne serait-ce pas une manière complémentaire de contrôler l’évolution du COVID ? " , écrit-il sur son compte. Il ajoute ensuite : " Nous sommes disposés à aider avec nos 4 hôpitaux".

Mardi, après une concertation avec la Commission Communautaire Commune et les représentants des fédérations d'hôpitaux et de médecins, le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), a annoncé que la Région bruxelloise souhaite doubler la capacité de tests d'ici le début du mois de septembre, et si possible plus tôt, pour la faire passer de 2.000 à 4.000, voire 5.000 par jour.