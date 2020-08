Après Anvers, Bruxelles sera-t-elle le théâtre d’un rebond de la crise sanitaire ? Pour Philippe Close (PS), à la tête de la Ville de Bruxelles, des mesures ont été imposées en Région bruxelloise pour éviter la catastrophe. Mais le socialiste plaide pour une stratégie différente, incluant les citoyens. À quelques heures des traditionnelles festivités du Meiboom, le bourgmestre revient sur la gestion actuelle de la crise à Bruxelles, mais pas seulement.

Des mesures ont été instaurées, mais il n’y a plus cette adhésion connue au début de la crise. Vous n’avez pas peur que ça soit un peu inutile ?

Attention, ne généralisons pas. Je suis surpris de voir autant de personnes qui portent le masque. Si vous n’avez pas une adhésion totale, on ne peut pas non plus mettre un policier derrière chaque citoyen, et c’est tant mieux, ce n’est pas la société qu’on veut non plus. (...)