La semaine dernière, soit un mois après la première déclaration du ministre, il semblerait toutefois que 10 000 tests quotidiens aient enfin pu être réalisés "avec une pointe à 13 275 analyses le jeudi 23 avril, puis 15 000 par jour durant le week-end" . Parfait, à un détail près : les chiffres officiels publiés par Sciensano contredisent le ministre, et font état d’un "record" de 9 284 tests le vendredi 24.

La communication sur le sujet paraît pour le moins chaotique et ce n’est pas la première fois que le manque flagrant de coordination et de communication entre les autorités et les acteurs de terrain est visible