"La particularité avec le Covid, c’est qu’on a été tellement saturés qu’on a dû arrêter et reporter des soins. Ce n’était jamais arrivé dans l’histoire de la médecine belge. Le risque est toujours présent aujourd’hui. Les soins intensifs sont en augmentation et surtout les salles d’hospitalisation normales", souligne Philippe Devos, chef adjoint du service de soins intensifs du MontLégia et président du conseil médical.

"Traiter le Covid nécessite plus de personnel, ce sont des soins particuliers. Or, on a beaucoup d’infirmières absentes, une petite partie a le Covid, mais ce sont surtout des burn-out. Après plus d’un an d’épidémie, certaines n’y arrivent plus… De 10 à 35 % des unités Covid sont fermées dans les hôpitaux, en tout cas dans la vingtaine avec qui je suis en contact. On doit faire avec moins de lits que d’habitude pour s’occuper de plus de patients. Il y a un risque qu’on doive encore déprogrammer des interventions médicales dans les prochains jours. On a reçu une circulaire de l’État demandant de déprogrammer les interventions en soins intensifs. On ne fera plus d’opérations à cœur ouvert. Le risque de saturation est réel. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut remettre toute la Belgique à l’arrêt. Mais si vous êtes une personne à risques, il faut redoubler de vigilance."