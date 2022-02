Le président du conseil médical du CHC MontLégia estime que la vague Omicron est bientôt terminée. "Dans les hôpitaux, elle est bientôt derrière nous".

Pour Philippe Devos, si les hospitalisations restent hautes, ce n'est pas que pour des contaminations directes au coronavirus, comme il l'expliquait déjà das La DH cette semaine. "Il y a encore à peu près 80 personnes hospitalisées pour le groupe CHC, mais dans ces 80, il y a toute une série de gens qui ont un PCR positif, mais qui ne sont pas malades, et qui sont à l'hôpital pour autre chose. On a quand même une vingtaine de patients qui ont le Covid et une pneumonie à Covid, mais ce chiffre est stable depuis le 30 décembre. On n'a pas d'augmentation ou de diminution de cette vingtaine de patients. Chaque fois qu'on en sort un, on en rentre un nouveau. Donc il y a beaucoup moins de contaminés".

Par ailleurs, le docteur Devos a évoqué le système de comptage des cas de covid. Selon lui, le chiffre est biaisé par les personnes qui sont positives mais qui se font hospitaliser pour d'autres raisons que le covid. "Je pense qu'il faudrait uniquement compter les malades du Covid, ceux qui ont la pneumonie et pas ceux qui sont PCR positifs. Dans mon hôpital, les malades Covid, c'est un tiers des chiffres. Si on imagine que c'est la même chose pour les autres hôpitaux, on peut y être demain. La difficulté, c'est que visiblement il y a des hôpitaux qui pataugent, qui ont des chiffres pas du tout logiques. L'état nous a demandé de revoir les chiffres et de retravailler là-dessus. Je pense qu'ils ont la même idée que nous, mais qu'ils attendent que ça bouge un peu. Ce qu'on cherche à dépister, ce sont les gens qui viennent pour une pneumonie à l'hôpital. Les hôpitaux sont censés donner ce chiffre, mais visiblement certains ont des difficultés à le donner. J'espère que ça va se régulariser d'ici à un jour ou deux".