Entre l’Horeca et les institutions bancaires, ça n’a jamais été une grande histoire d’amour. Et les tensions nées entre les deux secteurs depuis l’arrivée du Covid en Belgique n’amélioreront certainement pas les choses. Dernier exemple en date : l’histoire de ce couple de restaurateurs namurois. Philippe et sa compagne sont dans le métier depuis une trentaine d’années.

Les choses ne se sont pas vraiment mal passées pour eux : leurs deux restaurants ne désemplissaient pas avant l’arrivée du coronavirus. (...)