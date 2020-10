Philippe fait entrer Delphine dans sa famille BelgiqueAnalyse Li.B. © Bernard Demoulin/ Reporters - Andrieu

Lors de la conférence de presse qu’elle donne le lundi 5 octobre après avoir gagné en justice sur toute la ligne - la reconnaissance de paternité, le nom de Saxe-Cobourg, le titre de princesse de Belgique -, Delphine (ex-Boël), fille d’Albert II née hors mariage, explique "ne rien attendre" de la famille royale. Ni de son père, ni de ses frères et sœur, le roi Philippe, le prince Laurent et la princesse Astrid. À peine quatre jours plus tard, elle rencontrera pourtant longuement Philippe en privé.