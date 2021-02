Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l’Économie, veut donner des perspectives à l’Horeca, aux étudiants et à la culture.

Un Comité de concertation une nouvelle fois décisif se tient ce vendredi, un an après le premier cas de Covid sur le sol belge. Pierre-Yves Dermagne (PS), vice-Premier en charge de l’Économie et du Travail, chef de file du plus grand parti du gouvernement fédéral, entend donner des perspectives aux Belges et aux secteurs à l’arrêt.

Quels sont les grands enjeux sur la table de ce Comité de concertation ?

"L’enjeu majeur, c’est la réouverture des métiers de contact. Il y a deux semaines, j’ai fait part de ma volonté d’avoir une clause de rendez-vous pour ces travailleurs. On est à l’échéance. On devra décider demain. L’accord était de le faire sur une base objective, avec l’amélioration des chiffres. On y est à moitié. Les chiffres ne sont pas si mauvais que ça mais pas encore très bons non plus. Les chiffres de contamination sont légèrement à la hausse…"

(...)