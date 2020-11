Pierre-Yves Dermagne, ministre du Travail, travaille à la mise en place de protocoles sanitaires pour permettre leur réouverture.

Il est la figure de proue du rajeunissement des cadres opéré par le PS pour son retour au gouvernement fédéral.

À 39 ans, Pierre-Yves Dermagne (PS), cycliste passionné, a l’habitude des ascensions rapides. Chef de cabinet à 27 ans, député provincial à 31 ans, puis parlementaire, ministre wallon, bourgmestre de Rochefort et désormais vice-Premier ministre de l’Économie et du Travail. Le tout dans le style sobre, sans bomber le torse, de celui qui préfère avoir raison à la fin que le premier. Ce vendredi, il est l’un des décideurs d’un Comité de concertation qui s’annonce à nouveau décisif.

David Clarinval, ministre des Indépendants, a plaidé cette semaine pour une réouverture des commerces. Et vous ?

"On est face à une fausse polémique. La question de la possible réouverture des commerces non essentiels, on en a débattu moins d’une demi-heure en kern lundi, sur une réunion de plusieurs heures. Un consensus s’est dégagé rapidement et il n’y a eu aucune opposition autour de la table (il nous montre son carnet de notes avec inscrit : commerces non essentiels : alles ok").

(...)