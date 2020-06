Ce mercredi se tient un nouveau Conseil national de sécurité dans le cadre du processus de déconfinement en Belgique. Sur la table, plusieurs sujets délicats, comme le port du masque obligatoire ou encore l'élargissement des heures d'ouverture de l'horeca.

A son arrivée au Palais d’Egmont, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet s'est brièvement exprimé sur les sujets qui seront abordés ce jour lors du CNS. Ainsi, lorsqu'on lui demande si le port du masque devrait être rendu obligatoire, le ministre reste prudent. "Je pense que c'est un débat. On doit encore être très prudent, le virus est toujours bien là et on voit bien ce qui se passe en Allemagne ou au Portugal. Mais il faut être clair aussi avec les citoyens, pas toujours revenir en arrière. Si c'est pour avoir une obligation sans sanction et contrôle cela n'a pas beaucoup de sens", a-t-il déclaré.

Pierre-Yves Jeholet n'est pas non plus contre un élargissement de la bulle sociale, mais a affirmé faire attention à ce que recommandent les experts: "Je suis favorable à un déconfinement, je pense qu'il faut éviter une crise économique et sociale après la sanitaire, mais on doit quand même rester prudent (...) on n'est pas à l'abri d'un rebond", a-t-il confié.

Quand on l'interroge au sujet des rassemblements qui ont eu lieu ce week-end sur la place Flagey, le ministre-président en appelle au bon sens. "Il faut essayer de faire prendre conscience à ces personnes de leur irresponsabilité (...) c'est irrespectueux à l'égard des concitoyens qui ont fait des efforts durant plusieurs semaines, c'est irrespectueux à l'égard de toutes les personnes qui ont travaillé en première ligne ", se désole-t-il.

Finalement, Pierre-Yves Jeholet n'a pas exclu un élargissement des heures d'ouverture de l'horeca. "C'est une question qui se pose, il faut parfois être pragmatique et voir le résultat que l'on veut obtenir (...) on verra la décision que l'on prendra aujourd'hui", a-t-il conclu.