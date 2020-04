Les différents acteurs de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles se sont retrouvés, samedi matin, autour de la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), pour affiner le scénario de la rentrée progressive dans les écoles annoncée, pour le 18 mai prochain, par le Conseil national de sécurité. Le dispositif fait l’objet d’une circulaire détaillée et officielle qui a été envoyée à tous les établissements. Côté francophone, la rentrée partielle se fera finalement en deux temps: les classes terminales du secondaire (rhétos et 7e techniques) et les 6e primaires, le lundi 18. Puis, les 2e secondaires et les 1e et 2e primaires, le 25 mai, si tout s'est bien passé la semaine avant.

Le ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet (MR), qui participe lui aussi aux réunions de concertation avec le secteur et qui représente la Fédération au Conseil de sécurité revient, pour La Libre, sur les conditions dans lesquelles ont été prises les décisions.

Quel raisonnement a amené à cette rentrée partielle en deux temps?