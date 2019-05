Quels sont les problèmes de la Wallonie en termes d’emploi ?

"65 000 Wallons de moins de 30 ans, en bonne santé, sont sans travail. On doit faire en sorte qu’ils ne soient plus dépendants d’allocations. Les gens ne souhaitent pas être chouchoutés dans leur situation de chômage. Avoir un boulot est le meilleur rempart contre la précarité."

Pourquoi ces jeunes ne trouvent-ils pas d’emploi ?

"Il y a un problème de formation. On y consacre beaucoup de moyens. Est-ce que les résultats sont atteints ? Non. On doit améliorer la formation avec une logique de résultats. C’est dans cette logique que j’ai pris des mesures pour les métiers en pénurie. Avec le plan formation insertion, on a 15 % de jeunes en plus qui suivent une formation entreprise. Le coup-de-poing pénurie de main-d’œuvre, c’est huit secteurs engagés dans l’action, 60 entreprises dans la dynamique et 500 personnes qui suivent une formation qui va mener à l’emploi. Il y a les incitants aussi : 350 euros net pour les personnes qui suivent une formation dans un métier en pénurie. On est passé de 6 500 demandeurs d’emploi qui avaient trouvé des emplois dans ces secteurs en pénurie en 2017 à 9 200 en 2018."

Que faire pour le futur ?

(...)