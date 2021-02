Le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), dément toute implication dans le dossier Nethys. Le Vif donnait, ce jeudi matin, les premiers noms de ces fameuses “mains invisibles” politiques évoquées par l’avocat de Pol Heyse (ancien CFO de Nethys), qui auraient validé la vente des filiales (Win, Elicio et VOO) ainsi que le versement d’indemnités de rétention au management de Nethys (Moreau et consorts). Le Vif se base sur un rapport spécial datant du 4 juin 2020. Un rapport qui précise que lors de deux réunions (21 décembre 2018 et 14 janvier 2019), certains responsables politiques ont approuvé ces décisions. Sont ainsi cités pour le MR, Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet et Fabian Culot. Pour le PS, les noms de Jean-Claude Marcourt, Muriel Targnion et Jean-Pierre Hupkens sont cités.

“Ce sont des réunions qui ont été organisées pour assurer le suivi des recommandations de la commission d’enquête Publifin. Parce que ça n’avançait pas et qu’il était nécessaire de vendre les filiales”. Pierre-Yves Jeholet qui était, à l’époque, ministre wallon de l’Economie participait à ces deux réunions “parce que de l’emploi wallon était en jeu”. Mais, “jamais”, dit-il “il n’a été question de vendre ces filiales de cette manière (NDLR : pour l’euro symbolique à François Fornieri en ce qui concerne Win et Elicio) et jamais il n’a a été question d’un versement d’indemnités au management”.



Pierre-Yves Jeholet considère que ce rapport du comité de rémunération de Nethys (composé de François Fornieri, Pierre Meyers et Jacques Tison) est “malhonnête”. Il ajoute que ce n’est pas la première fois qu’un document est falsifié dans cette affaire. Il fait référence à un rapport modifié par l’ancien président du CA de Publifin (devenu Énodia), Paul-Emile Mottard, demandant au gouvernement wallon une exception du plafonnement des rémunérations pour le management de Nethys. Le gouvernement wallon venait de fixer ce plafond à 245 000 euros. À la suite de ce rapport falsifié, révélé par La Libre le 1er février 2018, Paul-Emile Mottard avait été contraint de démissionner de ses fonctions. Il avait ensuite été remplacé par Muriel Targnion.



"C'est n'importe quoi"

Même son de cloche du côté de Daniel Bacquelaine, qui préside la fédération MR de la province de Liège. Pour l’ancien ministre fédéral, “Il s’agissait de réunions informelles sans secrétariat, c’est donc n’importe quoi”. D’ailleurs Daniel Bacquelaine relève une incohérence sur ce raport spécial : “Il est daté de juin 2020 et est rédigé par Meyers, Fornieri et Tison. Ils n’étaient plus là à cette date, puisqu’ils sont partis en novembre 2019”.

Fabian Culot, membre du CA d’Énodia lui aussi pointé du doigt pour avoir participé à ces réunions, explique qu’il s’agit probablement “d’une note de défense, puisqu’ils n’étaient plus là en juin 2020. Je dois bien avouer que s’ils n’ont que ça à dire pour leur défense, c’est qu’ils n’ont pas grand chose à dire”. Fabian Culot insiste aussi sur les méthodes du management de Nethys lorsqu’il était dirigé par Stéphane Moreau : “Ils ont pris grand soin de cacher à d’autres administrateurs de Nethys, la vente des filiales et les indemnités de rétention, pourquoi aura-t-il tout dit aux politiques ?”. Et Fabian Culot de conclure : “Si nous avions validé ces ventes et ces montants d’indemnités, je préconise qu’on nous interne alors, c’est dingue cette affaire et cela devient lassant”.