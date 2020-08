Pour Pierre-Yves Jeholet, il faut en finir avec les bulles et autres règles restrictives et responsabiliser les organisateurs.

Vous avez parlé de cacophonie entre experts il y a 10 jours. Depuis, il a été annoncé que le Celeval allait évoluer, avec moins de place aux virologues.

"Ces dernières semaines, les experts se sont beaucoup exprimés et ça ne facilite pas la compréhension et l’adhésion des citoyens aux mesures qu’on doit prendre. Il y a des contradictions dans ce qu’ils disent et certains aiment jouer sur les peurs. Or, il faut faire disparaître ce climat anxiogène. Du côté des experts, il faut peut-être un peu moins communiquer, un peu moins causer. (...)