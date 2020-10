Yannick Natelhoff et Adrien de Marneffe

Comme Sophie Wilmès, ils ont contracté le virus.

Le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), a été testé positif au coronavirus le vendredi 9 octobre. "Je me suis mis en quarantaine le vendredi, et j’ai pu recommencer à sortir un peu une bonne dizaine de jours après, nous indique-t-il. J’ai perdu le goût et l’odorat, mais je n’ai pas eu d’autres symptômes. J’ai d’ailleurs travaillé en vidéoconférence assez normalement durant la semaine de quarantaine."