Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut éviter pour la rentrée les mises en quarantaine d’élèves et de profs non-testés “qui désorganisent les écoles”. Il demande au ministre de la Santé d’autoriser les tests salivaires, dont les résultats sont disponibles très rapidement. "Je demande à Frank Vandenbroucke de ne pas attendre et de les valider. Tous les arguments sont là. Il y a urgence", dit-il.

"Le but est de rester en présentiel en maternelle et en primaire", précise Pierre-Yves Jeholet. “Le but est à tout le moins, après le 11 novembre, d’avoir un système d’enseignement hybride à partir de la 3e année secondaire, avec une partie en présentiel, une autre à distance. Mais cela dépendra vraiment de la situation épidémiologique."