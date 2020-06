Pieter De Crem (CD&V) est le ministre fédéral de l’Intérieur. L’actualité est fort chargée en ce qui le concerne : accusations de racisme contre les forces de l’ordre, plaintes venant des policiers eux-mêmes sur les conditions de leur travail… Pieter De Crem revient sur ces dossiers très "chauds".

La police est sous le feu des critiques, avec des dénonciations de violences policières qui se multiplient. Certains estiment qu’il y a un problème de racisme au sein de la police. Le SLFP Police (qui représente 18 000 des 42 000 policiers du pays) estime qu’il s’agit d’un problème minime, de cas isolés. Êtes-vous d’accord ?

Il n’y a pas de racisme au sein de notre police. Il y a des cas répertoriés à la suite de plaintes notamment auprès du Comité P, auprès d’Unia ou en justice. Mais, après enquête, il s’agit de cas isolés. Pour éviter le racisme, une série de moyens sont mis à disposition des policiers, notamment dans les formations des écoles de police. Il y a également un contrôle externe du Comité P et, encore plus important, il y a un contrôle interne qui se divise en deux niveaux : d’une part, pour les policiers qui se disent victimes de racisme au sein de la police et, d’autre part, pour les citoyens qui se plaignent de racisme de la part de la police.

(...)