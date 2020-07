Pieter De Crem souhaite que la reconnaissance faciale soit utilisée par la police, mais cela ne fait pas l'unanimité © Unsplash Belgique05:46 Maryam Benayad

L’usage des nouvelles technologies au sein de la police n’est pas une nouveauté. Les prouesses en la matière permettent d’évoluer et d’avancer plus rapidement dans la résolution de nombreuses enquêtes judiciaires. Le traitement et l’analyse des données ADN en sont un exemple parmi d’autres. C’est sur la base de cet argument notamment que le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), souhaite intégrer un nouvel outil pourtant fort décrié : la caméra à reconnaissance faciale.