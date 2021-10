La faillite de Pimkie fait encore grincer des dents et est jugée illégale par les syndicats.

Au printemps dernier, la chaîne de magasins de vêtements Pimkie mettait la clé sous le paillasson. Une faillite qui a entraîné 136 travailleurs vers le chômage. Mais au mois de juin, ceux-ci ont été plus qu’étonnés de voir un ancien magasin de la marque rouvrir à La Panne sous le nom de PIMK. Un fait étrange qui a directement alerté les syndicats, qui continuent aujourd’hui à dénoncer ce qu’ils considèrent comme une pratique illégale. "Ce vendredi, travailleurs et syndicats se sont rendus au siège de la société Pimkie pour dénoncer un montage scandaleux qui a laissé sur le carreau 136 travailleurs. En effet, après avoir déclaré en faillite sa filiale belge, la société Belsay n’a pas payé le dernier mois de salaire, ni les indemnités de rupture. Quelques mois plus tard, Pimkie ouvrait un nouveau magasin à La Panne. Cette faillite frauduleuse est inadmissible et nous agissons pour que les victimes soient dédommagées", indiquent le CNE et la CGSLB.

(...)