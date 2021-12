L’arrêt du Conseil d’État de ce mardi, massacrant le Codeco et sa fermeture des salles de spectacles, a, boosté tous ceux qui se sentent "discriminés" et traités sans nuance, de façon "disproportionnée". En fait, à tous ceux qui hurlent "Et pourquoi nous et pas les autres ?"

Outre les salles de spectacles, il y avait les cinémas qui en bavaient, mais le Codeco a décidé de les rouvrir aussi, dans la foulée. Il valait mieux anticiper sans doute : un autre recours, englobant cette fois tout le secteur culturel fermé devait être plaidé ce vendredi avec la même argumentation. Pour, de façon quasi-certaine, le même résultat.

Ainsi, pour tout fermer, le Codeco n’avait pas donné d’explications scientifiques, et avait été à l’encontre des experts du Gems. Les lieux culturels ne sont pas des points chauds en matière de contamination. Il n’y avait aucune raison objective de les sanctionner plus que d’autres, que l’Horeca par exemple. Jusqu’à preuve du contraire, c’est l’arbitraire, fruit d’un marchandage entre ministres, qui a dicté ce sacrifice de la culture.