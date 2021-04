© DR

Plan plein air : le 8 mai Le plan plein air entrera en application le 8 mai 2021, échéance à laquelle 7 personnes sur 10 de plus de 65 ans auront été vaccinées. Voici ce qu'il contient : La réouverture des terrasses. Les restaurateurs et cafetiers qui disposent d'une terrasse pourront à nouveau y accueillir des clients dès le 8 mai, a priori avec le maintien des mesure de soutien compensatoires actuellement en vigueur. En revanche, en salle, l'accueil de clients restera interdit.

La fin du couvre-feu. Levé, il sera toutefois remplacé par un nouveau-garde fou : l'interdiction de rassemblement nocturne de minuit à 5h du matin. Nous ne pourrons pas nous réunir à l'extérieur à plus de 3 personnes issues de bulles sociales différentes. Entre personnes du même foyer (même bulle), les rassemblements seront également permis.

Des activités organisées à l'extérieur seront à nouveau permises, mais avec 25 personnes maximum.

Le sport, sans public, redevient possible à l'échelon amateur.

Les brocantes et marchés aux puces (à l'extérieur, toujours) reçoivent également le feu vert pour redémarrer.

Ce plan plein air n'est pas figé : il va être amendé de nouveaux assouplissements au fil du temps, et notamment en juin. A cette date, les marchés annuels et foires devraient recevoir leur go si la situation sanitaire ne se dégrade pas d'ici là. Idem pour la culture et les événements en plein air. C'est aussi en juin que les règle seront établies pour les camps d'été. Plan intérieur : Juin Le plan intérieur ne débutera, pour sa part, pas avant début juin. A cette date, la quasi-totalité des 65+ et des personnes vulnérables auront reçu le vaccin. Voici ce qu'il contient. La réouverture des restaurants et cafés.

Le retour du sport en salle, et de facto la réouverture des salles de fitness.

Le retour des événements, représentations culturelles et cultes en intérieur, au renfort de mesures sanitaires qui restent à préciser.

Des contacts sociaux plus permissifs (élargissement des bulles)

Possibilités de retour en présentiel en entreprises et dans les associations et services. Autrement dit, possible levée de l'obligation du télétravail pour ceux pour qui c'est permis. Prudent, le Codeco conditionne toutefois la mise en route de ces deux plans à la situation sanitaire et aux marqueurs de la maladie. Nos autorités parlent ainsi notamment d'une "situation normalisée en soins intensifs"...

Retardé à cause de la reprise de la vigueur de la pandémie de Covid-19, le "plan plein air", axé sur des activités en extérieur dont on sait aujourd'hui qu'elles sont moins à risque qu'à l'intérieur, a été remis sur la table (et daté) par le Codeco qui s'est réuni ce mercredi 14 avril. Voici les détails qu'il contient, et ce que prévoit, le plan intérieur, ultérieur et attendu pour juin.