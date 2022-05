Le Sénat est-il la jambe molle de notre monarchie bicamérale ? Frère discret de la Chambre des représentants, l’organe fait très rarement parler de lui, à l’inverse de sa voisine parlementaire d’où jaillissent chaque semaine des coups de sang de députés et de ministres. Quand on se penche sur leurs calendriers respectifs, la différence est encore plus frappante. Là où la Chambre enchaîne les commissions et les séances plénières, le Sénat n’a prévu, pour le mois de mai, que quatre rencontres sur deux jours. Forcément, surgit cette question : le Sénat est-il la bonne planque ? Et une question subsidiaire : l’institution ne représente-t-elle pas des dépenses inutiles sachant qu’elle doit rémunérer des sénateurs pour environ 6 000 euros par mois ?