L'arrêté royal relatif aux produits à usage unique et à la promotion des produits réutilisables a été publié fin de la semaine dernière au Moniteur belge. Si l'arrêté royal transpose en droit belge de manière "presque identique" la directive européenne, ce que salue Essenscia PolyMatters, qui entend s'inscrire dans la transition vers une économie circulaire, le texte prévoit aussi certaines interdictions "qui vont au-delà de ce que prescrit l'Europe et dont l'impact environnemental est négatif", regrette la fédération sectorielle.

Et Essenscia PolyMatters de citer l'interdiction de la mise sur le marché de gobelets en plastique mono-matériau pour un usage unique. "Récupérés après usage, ces objets constitués d'une seule sorte de plastique sont parfaitement lavables, réutilisables et recyclables. Le bénéfice environnemental d'une telle interdiction est donc difficile à justifier selon l'approche pour une contribution significative à la transition vers l'économie circulaire", souligne la fédération sectorielle dans un communiqué.

Essenscia PolyMatters juge en outre que l'interdiction des sacs de caisse en plastique "entre également en contradiction avec les résultats scientifiques recueillis par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)". "Ces revues suggèrent que les alternatives aux sacs en plastique présentent des impacts environnementaux au moins cinq fois supérieurs."

Pour Essenscia PolyMatters, l'arrêté royal répond donc aux obligations législatives de l'Europe mais "constitue également une occasion manquée". "Vouloir bannir à tout prix certaines applications des matières plastiques va à l'encontre des résultats scientifiques et n'est certainement pas la solution toute faite pour une société plus durable et circulaire. Concentrons-nous plutôt sur des actions concrètes pour éviter que les plastiques ne finissent dans la nature et continuons à miser sur notre expertise belge pour développer les nouvelles technologies et infrastructures nécessaires pour améliorer leur recyclage, et ce à l'échelle internationale", conclut la fédération sectorielle qui dit se tenir à la disposition du gouvernement "pour contribuer à une approche objective et scientifique afin de parvenir à la transition vers une économie circulaire avec les plastiques."