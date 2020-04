"Nous avons pu ces dernières semaines éviter un pic important dans les soins de santé, a expliqué Benoît Ramacker, porte-parole du centre national de crise. La situation était et est encore compliquée dans certains hôpitaux".





Encore une fois, il a tenu à rappeler que le comportement des Belges a permis d'éviter le pire. "Nos efforts collectifs ont permis d'aplanir cette courbe. Nous pouvons maintenant passer de manière progressive à une nouvelle phase dans laquelle nous devrons toujours être vigilant. Chaque étape n'est pas définitive. Cette situation nécessite des équilibres difficiles".

Pas à l'abri d'un retour en arrière

Le porte-parole du centre national de crise n'a pas écarté un retour en arrière, "si la situation l'exige". "Nous devons tous éviter cela", a-t-il toutefois précisé.



Revenant sur les mesures de déconfinement présentées ce vendredi 24 avril, Benoît Ramacker a insisté sur le fait que les Belges devaient plus que jamais respecter les règles en place. "Pour réussir ce défi collectif, un dépistage et un suivi des contacts sera mis en place, ce sont des éléments qui contribueront à sécuriser tout ce qui a été mis en place, mais la meilleure garantie pour une adaptation réussie est le comportement responsable de chacun de nous", a-t-il décrété. "Notre comportement et notre sens civique déterminent la courbe, aujourd'hui comme demain".



Le port du masque fera partie du bon comportement à adopter. "En portant ce masque, vous vous protégez et vous protégez les autres de ce virus, c'est pourquoi il est recommandé dans les espaces publiques, a expliqué Benoît Ramacker. Dans certains endroits, il sera rendu obligatoire à partir du 4 mai: dans les transports publics, dans les écoles et sur certains lieux de travail."



Les experts insistent sur le fait que les mesures actuelles sont d'application jusqu'au 3 mai.

L'immunité des Belges

Sciensano reçoit toutes les deux semaines environ 3.000 échantillons de sang. Ces échantillons proviennent de personnes en bonne santé (représentatives de la personne active et qui n'ont en général pas eu de symptômes de covid-19. Comme l'a expliqué Steven Van Gucht, les échantillons du 30 mars et du 14 avril ont déjà pû être analysés. "Le 14 avril, on a pu constater que 4,3% des échantillons étaient positifs pour des anticorps concernant le nouveau coronavirus", a détaillé le porte-parole interfédéral. "En Flandre, on a pu comparer l'évolution entre le 30 mars et le 14 avril de l'immunité via les échantillons prélevés. Il y a presque eu un doublement de l'immunité. Cela veut dire que même en condition de lockdown, il y a toujours une certaine circulation du virus et un certain développement de l'immunité collective, bien que ça se passe de manière très lente pour avoir un mimimum d'immunité collective il faut avoir environ 60% d'immunité. Cela va encore prendre beaucoup de temps".

Le mortalité à 0 à la mi-mai ?

À la lumière d'une étude américaine, il semblerait que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de décès en Belgique dès la mi-mai. Les experts ont tenu à nuancer ce propos. En général, les gens qui meurent du coronavirus sont une "petite minorité", a d'abord clarifié Steven Van Gucht. "Moins de 1% des gens qui contractent le virus en meurent", a rappelé le scientifique. "Je pense que dans les semaines qui vont suivre le nombre de contaminations va encore fort diminuer et j'espère que dans quelques semaines les décès seront plutôt rares, mais c'est difficile à prédire. Cela dépend de la circulation de base du virus. S'il y a très peu de virus qui circule, les décès se feront plus rares".



Pour l'expert, le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. "Des décès seront donc toujours possibles, mais j'espère que ça se fera plus rare, a-t-il conclu. Je pense que la situaiton la plus difficile sera l'automne et l'hiver".







