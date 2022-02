La conférence interministérielle de la Santé a tranché et a décidé d’offrir la possibilité d’un deuxième booster, c’est-à-dire une 3e dose de vaccin, aux personnes qui ont reçu le vaccin monodose de Johnson&Johnson (Janssen), soit près de 426 000 personnes en Belgique.

"C’est une décision pragmatique", juge Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force vaccination. "P our estimer que cette primo-vaccination est complète, de nombreuses études scientifiques ont démontré qu’après une vaccination unique, l’immunité chute plus rapidement, ainsi une dose de rappel est proposée avec Johnson and Johnson." Autre changement acté par la CIM, le protocole à suivre en cas de retour sur le territoire belge. "Il a été décidé que pour ceux qui viennent ou reviennent sur le sol belge pour des courts séjours de moins de 48 heures, il n’y aura plus d’obligations de tests ni de quarantaine (pour ceux qui ont un test PCR, un certificat vaccinal ou un certificat de rétablissement)", ajoute Christopher Barzal, porte-parole de la Task Force vaccination.