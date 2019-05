Pour l’envoi et la réception du courrier, les entreprises postales recherchent toujours de nouvelles solutions pour faciliter la tâche à leurs clients. Cela comprend le courrier traditionnel mais aussi les recommandés.

Il y a quelques semaines, bpost a testé un nouveau système pour faciliter la réception des recommandés en offrant la possibilité aux clients de donner procuration à leur facteur pour signer l’accusé de réception.

L’unique concurrent de bpost, TBC-Post, propose déjà un nouveau système avec la possibilité d’envoyer son recommandé via Internet. Le courrier hybride permet ainsi d’envoyer un courrier au format numérique depuis votre ordinateur directement chez TBC-Post. Lequel se chargera ensuite de l’imprimer et de le distribuer auprès du destinataire, qui le recevra au format papier sous enveloppe scellée comme si vous l’aviez déposé dans un des points TBC-Post.

Comme dans une formule classique, la confidentialité de vos envois est entièrement garantie, car le système TBC-Post utilisé empêche la lecture des courriers lors de leur traitement.

Le courrier hybride n’est appliqué qu’aux courriers recommandés électroniques avec ou sans accusé de réception.

Une fois que vous aurez validé votre commande et effectué le paiement, vous pourrez envoyer votre recommandé au format PDF par mail. Au niveau financier, la version électronique coûtera 0,30 €, en plus de l’accusé de réception à 1,33 € et de l’affranchissement recommandé à 6,28 €. La solution n’est donc pas plus chère qu’auparavant. Aussi, si vous cherchez une solution business ou si vous désirez envoyer plusieurs recommandés à la fois, via par exemple un publipostage, c’est possible.