La toute première enquête belge sur le phénomène du harcèlement sexuel dans le monde médical révèle des résultats interpellants. Décryptage et témoignages de femmes et d'hommes médecins qui ont subi des gestes déplacés sur leur lieu de travail.

C’est une grande première en Belgique. Une enquête d’ampleur nationale vient lever le voile sur le harcèlement et les agressions sexuelles au sein du milieu médical. MediQuality, filiale de Medscape, la première communauté digitale de professionnels de la santé au Benelux et leader dans l'information médicale vient de réaliser cette étude en ligne auprès de 360 médecins et autres acteurs du secteur médical sur le harcèlement sexuel.

