L'erreur aurait été révélée en octobre dernier par un contrôle de qualité. Le matériel médical n'aurait pas été désinfecté de manière optimale et des potentiels résidus de sang pourraient donc être encore présents. Par conséquent, des maladies comme l'hépatite B, C ou dans le pire des cas le VIH auraient pu être transmises. Si le risque est très faible, l'hôpital a joué la carte de la prudence et a contacté tous les patients concernés en les invitant à passer une analyse sanguine gratuitement.