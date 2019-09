Quelques morceaux du ring de Charleroi s’écroulent et très vite reviennent en mémoire les images terribles du pont Morandi qui s’est écroulé en août 2018 à Gênes, en Italie. À l’époque, beaucoup s’inquiétaient d’un scénario similaire en Belgique et les rapports des différents gestionnaires des ponts wallons étaient mis en lumière. Il y a un an, on évoquait le nombre de 40 ponts classés dans le groupe A, c’est-à-dire des " ouvrages avec défauts très importants, dangereux, à réparer en priorité ". Des mots qui ont de quoi inquiéter, mais qui ne veulent pas dire cependant qu’un effondrement est possible.

Toujours est-il que des chantiers étaient prévus ou déjà en cours sur ces 40 sites. Et depuis lors ? Les choses avancent et la situation est toujours sous contrôle, selon la Sofico.

(...)