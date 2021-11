Au rythme actuel, plus de 1000 lits aux soins intensifs pourraient être occupés par des patients Covid d’ici trois semaines. Un scénario prévisionnel qui n’est pas improbable.

Un scénario prévisionnel qui n’est pas improbable. Les jours passent et les chiffres de l’épidémie de Covid-19 ne fléchissent toujours pas. Pire encore, plusieurs provinces (dont la Flandre occidentale et la région liégeoise) ont atteint un record de patients Covid hospitalisés sur l’année 2021 et par la même occasion le fameux pic de la vague précédente, d’après les chiffres communiqués par Sciensano ce mardi matin.

C’est d’ailleurs la région du Limbourg qui a connu la plus forte augmentation alors que la situation à Bruxelles reste relativement stable. Très attendu, le comité de concertation qui se tient ce mercredi doit apporter des mesures plus strictes, notamment en matière de télétravail et de restrictions supplémentaires lors de certains événements, sans pour autant paralyser la société mais tout en conservant le bon déroulement des soins de santé et la poursuite de l’activité hospitalière, autant covid que non-covid.