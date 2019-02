Les Belges ont généreusement nourri leur compte épargne en décembre. Pour la première fois, on recense en effet plus de 270 milliards d’euros sur les comptes épargne réglementés, ressort-il des chiffres communiqués mardi par la Banque nationale. D’après ces données provisoires, près de 3 milliards d’euros ont été versés sur les comptes épargne en décembre. En novembre, le montant total déposé était de 267,4 milliards d’euros, en décembre, il y avait 270,2 milliards. Une hausse sensible en fin d’année sans doute en rapport avec la perception de primes de fin d’année.