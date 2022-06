Cela correspond à environ 70% des vols initialement prévus, indique dimanche Brussels Airport, la société gestionnaire de l'aéroport situé à Zaventem. Dans le détail, il s'agit de 157 départs et 146 arrivées annulés, a indiqué dimanche après-midi la porte-parole Nathalie Pierard. Un total d'environ 440 vols étaient programmés lundi. Plusieurs vols pourraient encore être annulés dans les prochaines heures.

Ces annulations sont une conséquence de la journée nationale d'action des syndicats en faveur du pouvoir d'achat, avec une grande manifestation à Bruxelles. Des mouvements de grève seront observés dans diverses sociétés actives à l'aéroport, dans la sécurité ou encore la manutention notamment. Un certain nombre de lieux de restauration pourraient également être fermés.

L'exploitant de l'aéroport craint surtout des problèmes aux contrôles de sécurité. Il y aura peu de personnel. Un avertissement concernant les longues files d'attente a dès lors été émis. Les temps d'attente pourraient à certains moments (principalement le matin et le soir) monter jusqu'à 8 heures. Les passagers au départ ont donc été invités à plusieurs reprises à ne pas partir lundi et si possible modifier leur réservation. Les compagnies aériennes ont été invitées à annuler des vols.

Brussels Airlines, la compagnie la plus active à l'aéroport de Zaventem, a annulé plus de la moitié de ses vols. Et TUI fly détourne la plupart de ses vols vers les aéroports régionaux.

Il est conseillé à toute personne prenant un vol à Brussels Airport lundi d'apporter de la nourriture et des boissons avec elle. Arriver trop tôt n'est pas recommandé. Les voyageurs peuvent consulter le site internet de l'aéroport pour évaluer le meilleur moment pour arriver à Zaventem.

La porte-parole de Brussels Airport n'exclut pas la possibilité qu'il y ait encore des temps d'attente plus longs à l'aéroport mardi, "mais certainement pas du même ordre" que les temps d'attente prévus lundi. En effet, des vols supplémentaires ont été programmés mardi et donc plus de passagers se rendront à l'aéroport.