Les souris et les lapins sont les animaux le plus souvent utilisés dans le cadre de l’expérimentation animale.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’animaux sont encore utilisés dans le cadre d’expériences scientifiques dans des laboratoires belges. En 2020, le nombre total d’animaux utilisés dans des expériences en Wallonie s’élevait à 147 809, soit 13 752 de moins qu’en 2019.

Les rongeurs restent les animaux les plus utilisés. Les souris et hamsters représentent en effet près de la moitié des animaux de laboratoire (49,24 %) utilisés en 2020. Viennent ensuite les lapins (42,42 %) et les poissons (6,01) %. Les chiens et les chats représentent ensemble 0,02 % des animaux utilisés. En 2020, 23 chiens ont été utilisés dans les laboratoires wallons.

Plus rarement, les expérimentations portent sur des animaux agricoles (1,96 %), des oiseaux (0,36 %) ou des amphibiens et des reptiles. En 2020, contrairement à d’autres années, aucun primate n’a été utilisé.