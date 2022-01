En Wallonie, il y a eu 179 modifications officielles de l'enregistrement du genre sur les actes de l'état civil, tandis que 47 personnes ont entamé une telle procédure en Région bruxelloise et 295 en Flandre.

En 2020, 414 personnes avaient changé d'identité de genre, avait indiqué en mai dernier l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes sur la base des chiffres du Registre national. Il s'agissait de 205 femmes transgenres et 209 hommes transgenres. En 2019, 524 personnes (263 femmes transgenres et 261 hommes transgenres) avaient fait modifier la mention officielle de leur sexe dans le Registre national.

Depuis le 1er janvier 2018, aucune intervention médicale n'est requise pour faire modifier le F ou le M sur son acte de naissance.