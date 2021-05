Plus de 9.000 smartphones ont été infectés par un virus transmis via de faux SMS de bpost invitant l'utilisateur à installer une application, indique mercredi l'Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT) et le Centre pour la cybersécurité (CCB). Il s'agit d'un virus dangereux qui cause beaucoup de dégâts et se diffuse rapidement via les contacts téléphoniques de la victime.

De nombreux Belges ont reçu des SMS concernant une soi-disant expédition de bpost depuis le week-end dernier. Plus de 5.700 utilisateurs ont envoyé un rapport au CCB.