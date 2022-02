Plus de la moitié des établissements horeca contrôlés emploient du personnel non-déclaré

Belgique

Plus de la moitié des établissements horeca contrôlés en 2021 par le Service d'information et de recherche sociale (SIRS) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, employaient du personnel non-déclaré, ressort-il des chiffres publiés mardi par le SIRS.