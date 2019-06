A Malines, le record mondial (non officiel) de "cuire des frites avec autant de nationalités possibles" a été atteint vendredi soir.

Pas moins de 71 nationalités ont appris à faire des frites dans les règles de l'art, de l'épluchage à la coupe pour finir par la cuisson. L'organisateur Welcome in Mechelen organisait cette tentative de record du monde pour mettre l'accent sur la diversité lors de la Journée mondiale des réfugiés qui se déroulait ce jeudi. La culture de la frite est un héritage national. Lorsqu'on pense à la Belgique, inévitablement les frites lui sont associées. Ali, un jeune Irakien de Malines a proposé l'idée au collectif de citoyens Welcome in Mechelen qui accueille des nouveaux-venus dans la région de Malines. "J'avais entendu parler au Liban d'un record mondial de préparation du houmous et voulait proposer une variante belge", explique Ali. "L'idée de cuire des frites avec un maximum de nationalités était née".

L'organisation a reçu le soutien de NAVEFRI, l'union nationale des frituristes, qui a aidé les volontaires à correctement préparer les frites.

Les premiers paquets ont été offerts au bourgmestre de Malines et aux échevins et le reste des 500 kilos de pommes de terre a ensuite été distribué.

Toutefois, comme il n'y avait pas de huissier présent, le record ne sera pas inscrit dans une liste officielle.