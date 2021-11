Si bien qu’elle figure désormais comme choix numéro 1 des Belges pour leurs funérailles : 62 % de la population belge opte désormais pour ce type de funérailles. Avec une répartition bien différente selon les régions.

Ainsi: 71 % des Flamands optent pour la crémation, contre seulement 54 % des Bruxellois et 47 % des Wallons. Une différence qui s’explique notamment par un taux plus faible de crématoriums au sud du pays. On en compte 7 en Wallonie - dont zéro en province de Luxembourg - contre 11 en Flandre et seulement un à Bruxelles.