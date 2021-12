Une vidéo d'Yves Van Laethem a été postée ce week-end sur les réseaux sociaux. Dedans, le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus donne des conseils pour passer des fêtes de fin d'année de la manière la plus sûre possible.

Yves Van Laethem conseille ainsi de bien ventiler lorsque les événements ont lieu en intérieur, de se faire tester avant de retrouver ses proches ou encore de limiter le nombre de personnes présentes lors de soirées ou dîners.

Très vite, les internautes ont détourné la vidéo à des fins humoristiques. L'humoriste Pierre-Emmanuel, connu sous le pseudonyme PE, a lancé les hostilités. Comme à son habitude, l'humoriste a posté un montage vidéo dans laquelle il répond du tac au tac à Yves Van Laethem.

La page "Coucou Charles", habituée à se moquer des politiques belges, a également décidé de détourner la vidéo du centre de crise. Dans le montage, nommé "Party Yves", on découvre Yves Van Laethem livrer son message au beau milieu d'une boîte de nuit, le fond de la vidéo ayant été remplacé. "Plus fort Yves, on n'entend rien !", plaisante la légende accompagnant la vidéo.

De quoi sourire un peu malgré la situation sanitaire tendue.