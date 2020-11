À quelques jours de la réouverture des écoles, le sujet est de nouveau sur la table. Fallait-il reprendre les cours alors que la courbe des nouveaux cas et des hospitalisations est à la baisse ? Une nouvelle étude est venue relancer le débat de la potentielle contagiosité des enfants ce vendredi. Selon une étude sur l’immunité réalisée par la KU Leuven et Sciensano auprès de 362 enfants d’Alken et de Pelt (Limbourg), les enfants sont plus souvent contaminés par le coronavirus qu’on le pensait.

En effet, entre le 21 septembre et le 6 octobre, des échantillons de sang et de salive ont été prélevés auprès de ces enfants. Alken a été l’une des communes les plus touchées du pays au printemps tandis que Pelt a été relativement épargnée. Selon les premiers résultats, Alken a montré que 14,4 % des enfants avaient développé des anticorps contre 4,4 % à Pelt. "Cela montre que les enfants sont plus sensibles au coronavirus qu’on ne le pensait au départ", a déclaré Corinne Vandermeulen, chercheuse coordinatrice et vaccinologue (KU Leuven).