Le variant BA.5, petit dernier de la lignée d’Omicron et désormais majoritaire en Belgique, est capable de contourner en partie les défenses immunitaires provoquées par de précédentes infections ou par la vaccination. Les sous-variants BA.4 et BA.5 disposent en effet d'un "avantage certain: la protéine Spike est moins bien reconnue par les anticorps neutralisants , indique le virologue Steven Van Gucht. Ces variants peuvent donc provoquer un risque de réinfection plus précoce, un risque additionné au déclin immunitaire, qui ne dure pas longtemps avec Omicron. On remarque que trois mois et demi après un rappel vaccinal, il n'y a parfois plus que 75% de protection vis-à-vis des formes graves du virus et après cinq mois, on arrive à peu près à 10% de protection”.

